Festival de Cinema de Votuporanga reúne produções de 14 estados e amplia espaço para o audiovisual independente

Evento gratuito chega à terceira edição com 65 filmes inscritos, sessões acessíveis e mostra dedicada a produções da região.

@caroline_leidiane

Votuporanga recebe nos dias 31 de maio e 1º de junho a terceira edição do Festival de Cinema de Votuporanga, iniciativa que vem ampliando a presença do audiovisual independente no interior paulista e reunindo produções de diferentes regiões do país.

Com entrada gratuita, o evento será realizado no Cinema do Parque da Cultura e no Novo Cine Votuporanga.

Neste ano, o festival contabilizou 65 filmes inscritos, enviados por produtores e realizadores de 29 cidades distribuídas em 14 estados brasileiros.

A programação contempla curtas, médias e longas-metragens de ficção, documentários, animações e produções experimentais, incluindo obras com recursos de acessibilidade, como Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição.

As exibições começam no domingo, 31 de maio, das 15h às 23h, no Cinema do Parque da Cultura. Segundo a curadoria, o volume de produções recebidas tornou o processo de seleção um dos mais concorridos e desafiadores desde a criação do festival.

O público poderá assistir filmes que abordam questões sociais, culturais, históricas e humanas, além de produções voltadas ao público infantil.

Entre os destaques da mostra estão filmes inscritos pelo programa Amigos da Arte, além de produções vindas de diferentes regiões do país, incluindo cidades como Eusébio (CE), Governador Celso Ramos (SC), Sant’Ana do Livramento (RS), Uberlândia (MG), Niterói (RJ), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). O estado de São Paulo também marca presença com obras produzidas em Campinas, Santos, Mauá, Franca, Jales e na capital paulista.

A programação segue na segunda-feira, 1º de junho, às 19h, no Novo Cine Votuporanga, com uma mostra especial voltada aos curtas-metragens produzidos em Votuporanga e região. A sessão exibirá obras de até sete minutos e busca incentivar novos realizadores locais.

Cinema independente em expansão

O Festival de Cinema de Votuporanga é organizado por Dayane Lemos, da Produtora Lemos, e Marcos Vieira, da Produtora Grucine. Segundo Dayane, que atua há cinco anos na área de produção cultural e cinema, a iniciativa surgiu da necessidade de tornar mais visível a cena audiovisual existente em Votuporanga.

“Infelizmente, muitos votuporanguenses não sabem que tem produtora e artistas de cinema aqui. E queremos divulgar isso”, afirma.

Para a equipe responsável pelo evento, a presença de filmes vindos de diferentes estados brasileiros demonstra a dimensão que o festival alcançou desde a primeira edição. O resultado também evidencia o interesse crescente pelo cinema independente produzido fora dos grandes centros.

“Estamos muito felizes em ver o quanto o festival cresceu. Receber filmes de tantos estados e cidades mostra que Votuporanga realmente respira cinema. Nosso desejo é que o festival continue crescendo cada vez mais, fortalecendo o audiovisual e dando espaço para novos talentos”, destacam.

A programação completa pode ser acompanhada pelo Instagram oficial @festivaldecinemadevotuporanga.