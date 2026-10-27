Prefeitura e Senac oferecem curso gratuito de Gestão de Conflitos

Capacitação disponibiliza 20 vagas; inscrições abertas pelo site EmpregaVotu.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) “Altino Regiani”, em parceria com o Senac, oferece gratuitamente 20 vagas para o curso de ‘Gestão de Conflitos nas Organizações’. As inscrições estão abertas pelo site www.empregavotu.com.br

A capacitação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o Ensino Médio. Com carga horária de 24 horas, as aulas serão realizadas de 16 a 26 de novembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, no CTMO.

O curso tem como objetivo desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados à gestão de conflitos no ambiente organizacional, favorecendo as relações interpessoais e a busca por soluções diante de situações desafiadoras no trabalho.

Os interessados devem realizar a inscrição on-line. Para mais informações, entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 208, ou com o Senac pelo telefone (17) 3426-6708.