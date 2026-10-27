Lula diz que é ‘vergonhoso’ Flávio fugir do país: ‘O Brasil é a segunda pátria dele. A primeira é lambe-botas dos EUA’

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, segundo duas fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters em reportagem publicada no início da tarde.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (27.out) que o candidato derrotado no segundo turno das eleições, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fugiu do Brasil e que deve ter “culpa na consciência”.