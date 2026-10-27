IPTU 2026: serviços on-line da Prefeitura facilitam acesso à 2ª via, consulta de débitos e solicitação de isenção

Contribuintes podem acessar serviços relacionados ao imposto pelo site por meio da seção “Cidadão”.

Serviços relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) estão disponíveis de forma on-line no site da Prefeitura de Votuporanga, facilitando o acesso dos contribuintes a informações e procedimentos sem a necessidade de deslocamento.

Para acessar os serviços, basta entrar no site e, na página inicial, clicar na seção “Cidadão” e, em seguida, localizar a área específica “IPTU”. Também é possível acessar diretamente a página do IPTU 2026, que reúne informações e serviços relacionados ao imposto, através do link https://www.votuporanga.sp.gov.br/iptu-2026

Entre as opções disponíveis estão a obtenção da 2ª via do IPTU, a consulta de débitos referentes ao exercício de 2026 e a solicitação de isenção do imposto, desde que o contribuinte se enquadre nos critérios previstos na legislação municipal.

Isenção IPTU

Conforme a Lei Complementar Municipal nº 460/2021, ficam isentos do IPTU os imóveis pertencentes a pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência física permanente incapacitadas de exercer atividade laborativa, titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), aposentados ou pessoas que percebam pensão por morte, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela legislação.

Os requisitos, documentos necessários e demais informações sobre solicitação da isenção e os serviços podem ser consultados na página do IPTU.