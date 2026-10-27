Mulher é flagrada vendendo remédios para emagrecimento e acaba presa em Fernandópolis 

A Polícia Civil apreendeu medicamentos, celulares e materiais usados na comercialização. Suspeita confessou que importava os produtos do Paraguai e os revendia pela internet.

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Fernandópolis/SP nesta segunda-feira (26.out), suspeita de comercializar ilegalmente medicamentos utilizados para emagrecimento.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Bernardo Pessuto, na zona sul da cidade.

A investigação foi conduzida por policiais dos 1º e 2º Distritos Policiais, após denúncias sobre a venda irregular de substâncias controladas.

Durante as buscas, os agentes localizaram frascos de Tirzepatida, Tirzec e Retatrutida, além de uma caneta aplicadora, embalagens utilizadas para o envio dos produtos e aparelhos celulares que, segundo a investigação, eram usados nas negociações.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita viajava ao Paraguai para adquirir os medicamentos e realizava a revenda em Fernandópolis e cidades da região havia cerca de oito meses. As vendas eram feitas por meio de aplicativos de mensagens.

Ainda segundo a investigação, a mulher confessou a prática e informou que cobrava aproximadamente R$ 800 por frasco dos medicamentos.

Após ser conduzida à delegacia, foi arbitrada fiança equivalente a um salário-mínimo. Como o valor foi pago, ela foi liberada e responderá ao processo em liberdade.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar a origem dos produtos e identificar possíveis compradores e fornecedores envolvidos no esquema.