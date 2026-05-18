Prefeitura de Votuporanga reforça medidas de prevenção contra raiva animal e gripe aviária 

Ações orientam produtores e população para proteger a saúde pública e evitar prejuízos ao setor agropecuário.

Medidas simples de prevenção podem evitar doenças graves, proteger a saúde da população e reduzir prejuízos ao setor agropecuário. Por isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Divisão de Agricultura e Abastecimento, reforça orientações sobre a raiva em cães e animais herbívoros e os cuidados necessários para evitar a gripe aviária.

A raiva é uma zoonose causada por vírus e considerada fatal tanto para pessoas quanto para os animais. A transmissão ocorre, principalmente, por meio da mordida de morcegos hematófagos, atingindo cães e herbívoros como bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos. A vacinação anual é a forma mais segura e eficaz de prevenção, e os primeiros sinais da doença incluem isolamento, apatia, perda de apetite e comportamento indiferente ao ambiente.

Além dos riscos à saúde pública, a doença gera prejuízos aos produtores rurais devido à morte dos animais e aos ataques provocados pelos morcegos transmissores.

Em relação à gripe aviária, mesmo não sendo a avicultura uma atividade predominante no município, a adoção de cuidados é essencial para evitar a disseminação da doença na região. A influenza aviária é considerada de alto risco para as aves quando causada por vírus altamente patogênicos e exige notificação obrigatória aos órgãos oficiais de controle sanitário, podendo gerar barreiras na comercialização de produtos avícolas.

Entre as principais medidas preventivas estão o controle de acesso às granjas, a manutenção adequada das instalações, o uso de telas e portões para impedir a entrada de animais domésticos e roedores e a redução da circulação de pessoas e veículos nas propriedades. Também é recomendado evitar o contato de aves silvestres, como pombos, com aves criadas em granjas, além de realizar a troca de roupas e calçados ao entrar nas propriedades e manter a limpeza e desinfecção frequente dos materiais utilizados.

Caso sejam identificadas aves mortas ou com sintomas como dificuldade respiratória, espirros, asas caídas ou torcicolo, a população deve acionar imediatamente a Defesa Agropecuária na Casa da Agricultura, localizada na Rua Itacolomi, 3.654, Vila Marim, em frente ao Centro de Educação Municipal “Deputado Narciso Pieroni”. Para mais informações o telefone para contato é (17) 3421-6646.