Câmara inaugura canal de TV aberta à população com presença de autoridades federais 

Solenidade ocorre na próxima terça-feira, dia 26 de maio, a partir das 10h, no plenário do Legislativo e que contará com a presença de autoridades federais, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel e parlamentares.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP viverá um momento histórico no próximo dia 26 de maio, a partir das 10h, com a inauguração oficial da TV Câmara, em cerimônia que acontecerá no plenário do Legislativo e que contará com a presença de autoridades federais, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel e parlamentares.

Considerada uma das maiores conquistas da história da Câmara de Votuporanga, a implantação do canal aberto representa um avanço importante na transparência pública e na aproximação entre o Legislativo e a população.

A nova emissora fará parte da Rede Legislativa e levará para os moradores os sinais independentes da TV Câmara dos Deputados, TV Senado, TV Assembleia e também da própria TV Câmara Municipal, ampliando o acesso gratuito à informação e ao conteúdo institucional em sinal digital aberto.

Além disso, também serão disponibilizados canais da Rede Nacional de Comunicação Pública, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), oferecendo programação educativa, cultural e informativa para toda a comunidade.

Para o presidente da Câmara, Daniel David, a inauguração marca uma nova fase para o Poder Legislativo votuporanguense: “É um marco para a história da Câmara. Lutamos muito para a implantação da TV Câmara, colocando nosso Legislativo mais próximo da comunidade, oferecendo maior transparência no trabalho legislativo, com programas produzidos pela Assessoria da Câmara, transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e solenidades”, destacou o presidente.

A implantação das emissoras foi realizada por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população aos canais públicos de TV digital aberta e gratuita em todo o país.

O programa foi financiado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, além de investimentos da EAD/Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização da TV no Brasil.

Com a novidade, milhares de moradores de Votuporanga passarão a contar com sinal digital de alta qualidade e acesso ampliado às atividades legislativas, fortalecendo a participação popular, a cidadania e o acompanhamento das ações do poder público.