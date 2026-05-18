Jovem morre após bater motocicleta contra poste em Jales 

Adriana Ribas Pirola, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Acidente aconteceu próximo ao aeroporto municipal e causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

A jovem Adriana Ribas Pirola, de 25 anos, morreu após perder o controle da motocicleta e bater violentamente contra um poste em Jales/SP, na manhã deste domingo (17.mai).

De acordo com o apurado, o acidente aconteceu na Rua Idair Lopes, nas proximidades do aeroporto municipal, quando Adriana pilotava uma motocicleta e por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste, caindo ao solo.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A perícia técnica esteve no endereço para iniciar a apuração das circunstâncias do acidente.

A tragédia gerou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que manifestaram mensagens de pesar e despedidas nas redes sociais ao longo do domingo.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, as causas do acidente seguem desconhecidas.

Seu sepultamento ocorreu às 11h, desta segunda-feira (18), no Cemitério Municipal de Estrela d’Oeste/SP.