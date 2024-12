Unifev e Santa Casa renovam contrato para continuidade do Programa de Internato do curso de Medicina

Convênio regulamenta por mais cinco anos a capacitação intensiva e contínua dos alunos da graduação nas instituições de saúde pública do município.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) renovou por mais cinco anos o convênio com a Santa Casa de Votuporanga, que regulamenta o Programa de Internato da Unifev. A assinatura foi realizada no câmpus Centro da Instituição na manhã desta sexta-feira (27/12), com o intuito de favorecer a capacitação intensiva e contínua dos alunos do curso de Medicina nos serviços de saúde do município.

Na ocasião, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, oficializou a parceria, acompanhado do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do provedor da Santa Casa, Amaro Queiroz Rodero; de representantes da diretoria da Fundação e do hospital; de autoridades; além da imprensa local.

“A parceria com a Unifev é fundamental para a Santa Casa. Enquanto enfrentamos desafios financeiros, a faculdade tem sido uma grande aliada, contribuindo para a formação de profissionais médicos mais qualificados. Essa parceria não beneficia apenas esses estudantes, mas toda a população da região de 500 mil habitantes que abrangemos, e que conta com serviços de saúde mais eficientes”, destacou Rodero.

O coordenador do curso de Medicina da Unifev, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, explicou que o sistema de estágio curricular obrigatório da Unifev é 100% prático. “É com grande alegria que nós celebramos essa conquista da renovação do contrato Organização Social de Saúde com a (OSS) da Santa Casa de Votuporanga, que inclui um complexo hospitalar com mais de 200 leitos para que esses nossos alunos possam usufruir de infraestrutura de alta qualidade, atendendo aos pacientes com excelência, com professores que vão ser preceptores extremamente capacitados, dando continuidade ao nosso ensino de excelência”.

“A renovação do convênio representa uma importante conquista na formação dos nossos estudantes do internato. Ao favorecer com a oportunidade de estagiar na rede municipal de saúde, estamos contribuindo com a formação de profissionais mais qualificados para atender às demandas da população. Essa parceria não apenas beneficia nossos estudantes, mas também contribui para a melhoria dos serviços de saúde, garantindo que comunidade tenha acesso a um atendimento de qualidade”, finalizou Vasconcelos.