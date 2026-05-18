Homem morre e moto é encontrada a 40 metros do corpo entre Populina e Mesópolis 

Alexandre Fernandes da Rocha, de 36 anos, foi encontrado sem vida às margens da Rodovia Municipal Salvador Canci; as causas do acidente seguem sob investigação.

A morte de Alexandre Fernandes da Rocha, de 36 anos, causou forte comoção nas redes sociais, na manhã deste domingo (17.mai). O jovem morreu após sofrer um acidente de moto na Rodovia Municipal Salvador Canci, uma estrada vicinal que liga os municípios de Populina/SP e Mesópolis/SP.

Segundo o apurado, Alexandre seguia para o trabalho quando sofreu o acidente. A vítima foi encontrada já sem vida no acostamento, em meio à vegetação às margens da pista. A motocicleta estava a cerca de 40 metros de distância, do outro lado da rodovia, circunstância que chamou a atenção das equipes que atenderam a ocorrência e passou a fazer parte da investigação conduzida pela polícia.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas. A polícia trabalha com diferentes hipóteses, incluindo a possibilidade de queda acidental ou eventual envolvimento de outro veículo que possa ter deixado o local sem prestar socorro.

A perícia técnica foi acionada e deve auxiliar na reconstrução da dinâmica do acidente. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.

Muito conhecido e querido entre amigos e familiares, Alexandre deixa esposa, filhos e uma trajetória marcada pelo carinho e convivência junto à comunidade. Nas redes sociais, diversas homenagens começaram a ser publicadas ao longo do dia, refletindo o impacto da perda entre pessoas próximas.

Alexandre também era egresso do curso de Agronegócio da Fatec Jales/SP. Em nota, a instituição manifestou profundo pesar pela morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

O sepultamento de Alexandre Fernandes da Rocha ocorreu às 17h30, desta segunda-feira (18), no Cemitério Municipal de Mesópolis.