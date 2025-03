Prefeitura de Votuporanga nega falta de acessibilidade a surdos em unidades de saúde 

Na última sessão da Câmara, um grupo explicou aos vereadores as dificuldades enfrentadas por falta de intérpretes de Libras nos locais. Prefeitura afirma que serviço segue ativo e que não registrou reclamações sobre o assunto na Ouvidoria.

A Prefeitura de Votuporanga/SP negou em nota, nesta sexta-feira (28.mar), que falte intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) em unidades de saúde sob regulação do município. O assunto veio à tona na última segunda-feira (24), durante a 9ª sessão ordinária da Câmara, quando um grupo de aproximadamente 10 pessoas apresentou aos vereadores as dificuldades e os prejuízos enfrentados pela ausência dos profissionais durante as consultas e o atendimento médico.

Na oportunidade, o grupo contou com o auxílio da intérprete de Libras da Câmara para facilitar o diálogo com os vereadores Cabo Renato Abdala (PRD) e o presidente da Casa, Daniel David (MDB), que tomaram conhecimento da demanda e se dispuseram a intermediar uma resolução junto a Prefeitura.

Os presentes explicaram que ao procurarem atendimento nos Consultórios Municipais, não oferecem o serviço de Libras, que em tese, deveria ser oferecido por uma empresa contratada, via chamada de vídeo.

Questionados pelos parlamentares, sobre o que acontece quando pedem o serviço, eles contaram que os servidores desconversam, sob alegações diversas, como por exemplo, de que o serviço demora muito para atender ou que a internet está com sinal fraco.

A reclamação sobre a falta de acessibilidade não é inédita na Câmara, nos últimos, por exemplo, vereadores, dentre eles o próprio Cabo Renato Abdala, denunciaram a falta de intérpretes de Libras nos serviços de Saúde e de Educação do município.

Na época, a Prefeitura veio a público anunciar que havia resolvido o problema por meio de contratação, especialmente para atendimento da Educação. Não menos importante, a Administração Pública do município detalhou que duas profissionais estavam à disposição para atendimento tanto em consultas médicas agendadas previamente, quanto nas Unidades Básicas de Saúde, UPA, SAMU e Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, tudo de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em caso de emergência, o serviço funcionaria 24 horas por dia, pois o equipamento entraria em contato com as profissionais em qualquer horário, através de chamada de vídeo. E todos os equipamentos já estavam devidamente sinalizados com placas informativas sobre a disponibilidade deste serviço.

Diante do episódio relatado na Câmara, na última segunda-feira, o Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga, que negou problemas na prestação do serviço especializado. Negou também a existência de reclamações sobre o tema na Ouvidoria Municipal.

“O serviço de Libras oferecido pela Secretaria da Saúde disponibiliza profissionais que prestam atendimento tanto em consultas médicas agendadas previamente e também nas Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Pronto Atendimento do Pozzobon “Fortunata Germana Pozzobon”, tudo de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em caso de emergência, o serviço funciona 24 horas pois, o equipamento entra em contato com as profissionais em qualquer horário, através de chamada de vídeo. Para mais informações sobre agendamentos ou quaisquer dúvidas, interessados podem entrar em contato com a Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787″, explicou em nota.

Vale ressaltar que, a deficiência auditiva afeta 6,1% da população mundial, com 466 milhões de pessoas, segundo o estimado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa deficiência pode variar em intensidade, e é classificada pela OMS como leve a grave. No Brasil, há 10,7 milhões de deficientes auditivos, sendo 2,3 milhões com deficiência severa.

