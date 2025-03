SOBRIEDADE JÁ 

E SE LHE CORTAREM AS PERNAS?

Esses dias uma pessoa me disse: “Nossa isso que me aconteceu, me quebrou as pernas.”

Fiquei pensando, para uma mesa, as pernas são o sustento, se cortar mais uma ela cai.

Nós temos “algumas pernas” que nos sustentam: relacionamentos, emprego, saúde.

Acontece que circunstâncias cortam nossas pernas também, perdemos relacionamentos, dinheiro, perdemos saúde, mas depois de dois, três cortes, sai o suporte e a gente cai.

Sabe por quê? Falta apoio de cima, um só apoio para cima.

Imagina a mesma mesa que eu falei, mesmo com todas as pernas cortadas, com um fio, sustentando para cima, ela não cai.

Reveja de onde vem seu apoio, só de baixo?

Ou você se sustenta na certeza de que seu apoio, aquele que quem te segura vem do alto?

DO QUE VOCÊ MAIS PRECISA?

Do que você acha que mais precisa?

Sem dúvida, dinheiro, água, comida estaria na sua lista, Deus também, até por desencargo de consciência, muitos colocariam no topo da lista.

Tudo certo, mas tem algo que provavelmente você não pensou: “Você precisa de alguém que precise de você.”

Quando nós tocamos um objeto fica ali nossas digitais, mas quando tocamos na vida das pessoas, fica a nossa identidade.

Poucas coisas te deixarão tão feliz do que a felicidade dos outros por causa de você.

Você já ouviu isso, uma árvore não come seus frutos, nem o sol aproveita sua luz, um rio não bebe suas águas, nem o sacrifício de Jesus foi para Ele mesmo, mas para você.

Doe seus frutos, doe sua luz, e sinta a felicidade que é, fazer outros felizes.

INGRATOS SÃO INFELIZES

Como a gente é insatisfeito né?

Seja diante do espelho, do guarda-roupa, do extrato do banco, é a mania de ver o que está faltando, e não o que tem.

Lembrei da historinha, do urubu, que vivia todo deprê, se achava feio demais, lá de cima olhava o pavão e dizia: “Feliz é o pavão que é bonito.”

Acontece que o pavão também era infeliz, pensava: “Que adianta ser bonito, não posso sair do chão, feliz é o urubu que voa nas alturas.!”

Um dia se encontraram, partilharam suas frustações, e tiveram uma ideia: “Vamos nos juntar e criar um descendente, ele vai ser bonito e vai voar alto.”

Dizem que nasceu o peru, não voa e é feio. Somos muito: urubu e pavão, depois não sabe por que a vida está do peru de ruim.

É nossa ingratidão!

IMPOSSÍVEL ENSINAR QUEM ACHA QUE JÁ SABE

A gente inaugura de forma muito precoce o definitivo na nossa vida.

Aliás o definitivo sempre será precoce, pouca coisa é definitiva em nós.

E infelizmente o saber, é o que a gente encerra mais cedo, chega nos 16, 18 anos, acha que sabe tudo, e se perde um dos maiores prazeres da vida que é aprender.

Até admitimos que queremos aprender, mas dificilmente a gente aceita que alguém nos ensine, e aí a tal frase de que os inteligentes aprendem com seus erros, é preferível ser sábio e aprender com o erro e acertos dos outros.

Aprender é sempre a melhor decisão, mas seja lá o que se tem para aprender, é impossível ensinar alguém que acha que já sabe.

CARGA HORÁRIA? HORAS NUNCA SÃO UMA CARGA

Esses dias numa entrevista de emprego, um rapaz, candidato a vaga me perguntou: “Qual vai ser a carga horária?”

Uma pergunta natural, mas sinceramente daquela vez, me soou meio estranho quando ele disse carga.

Carga horária, porque dizer que nossas horas são uma carga, mesmos que seja trabalhando, dá a entender de cara que um terço do nosso dia, que é nossa hora de trabalho, é vivida como uma obrigação pesada para se cumprir, como uma carga mesmo.

Veja, seja nas quarenta horas semanais que normalmente a gente trabalha, ou nas 24 horas do dia, o prazer em viver, com leveza, deve ser visto a cada segundo como um presente divino, e fazer ela ser plena, sem achar que as horas são uma carga, mas principalmente com o objetivo de viver plenamente cada segundo, porque caso não for pleno, a vida não oferece hora extra.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador do INSTITUTO NOVO SINAI, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

