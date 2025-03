Família de jovem falecido em Votuporanga pede o encerramento das doações via Pix

O sepultamento de Henrique Oliveira dos Santos, de 15 anos, foi realizado em Votuporanga. A família reforça o agradecimento a todos que ajudaram.

A família de Henrique Oliveira dos Santos, de 15 anos, informou que não há mais necessidade de doações via Pix. Inicialmente, uma campanha havia sido lançada para arrecadar recursos e viabilizar o traslado do corpo do jovem para Sergipe, seu estado de origem. No entanto, devido ao horário do falecimento, ocorrido às 6h50 da manhã desta quinta-feira (27.mar), e às dificuldades financeiras enfrentadas, a decisão foi de realizar o sepultamento em Votuporanga/SP.

Com o auxílio de pessoas que contribuíram, Secretaria Municipal de Assistência Social e o vereador Osmair Ferrari (PL), foi possível custear o preparo do corpo, o velório e o enterro na cidade. A família agradece profundamente a solidariedade e o apoio recebidos neste momento difícil.

Henrique era estudante da Escola Estadual “Profª Enny Tereza Longo Fracaro”, no bairro Pozzobon, onde também residia. Ele deixa a mãe, Maria Lucivania dos Santos Oliveira, o pai, Jackson Bispo dos Santos, além de demais familiares e amigos.

A família reforça o agradecimento a todos que ajudaram.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/Deqmq7p7j49FUBG3NJpLPQ