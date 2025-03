Prefeitura de Votuporanga investe no bem-estar dos servidores da Assistência Social com treinamento

Projeto “Cuidar de quem cuida da gente” promoveu 12 encontros semanais com especialistas para fortalecer a saúde mental dos profissionais.

Valorizando o cuidado e bem-estar dos servidores que atuam diretamente no trabalho de políticas públicas, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social promoveu um treinamento especial com o objetivo de fortalecer a área socioemocional desses profissionais. A iniciativa, intitulada “Cuidar de quem cuida da gente”, consistiu em 12 encontros semanais, cada um com a participação de um psicólogo convidado para palestrar abordando diferentes aspectos da saúde mental, bem-estar e comunicação.

A implantação da política de cuidado e valorização dos servidores sempre foi uma preocupação da Pasta e surgiu durante a pandemia da Covid-19 quando, na época, foram desenvolvidos treinamentos direcionados às chefias da Assistência Social e agora teve continuidade integrando também os servidores que atendem nas unidades que lidam diariamente com situações de violência, risco e vulnerabilidade social e precisam estar fortalecidos e preparados emocionalmente para o cuidado com si mesmo e com os outros.

Durante os 12 encontros, os servidores puderam conversar e trocar experiências com os palestrantes sobre “Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais e Comunicação”, tema abordado na capacitação.

Para a secretária Meire Regina de Azevedo, a iniciativa foi muito bem avaliada através da devolutiva de feedbacks positivos dos participantes, que relataram se sentir mais motivados, engajados e preparados para enfrentar os desafios do dia a dia.

“Nossos servidores são a base do nosso trabalho, eles cuidam da população mais vulnerável e, por isso, precisam estar bem para cuidar do outro. A partir desse olhar voltado a eles que surgiu a ideia de desenvolver o projeto ‘Cuidar de quem cuida da gente’, sendo executado com êxito e já estamos planejando novas edições para garantir o bem-estar contínuo dos nossos profissionais”, afirma a secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo.