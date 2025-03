“Lua de Sangue”: primeiro eclipse total da Lua de 2025 acontece nesta sexta-feira

Fenômeno será visível em países da América do Norte, Central e do Sul, incluindo o Brasil; veja horários.

O primeiro eclipse total da Lua de 2025 acontece na madrugada da próxima sexta-feira (14.mar). O fenômeno, também conhecido como “Lua de Sangue”, será visto em todos os países da América do Norte, América Central e América do Sul, incluindo o Brasil.

Os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol. No caso do eclipse total, a Terra e Lua estão alinhados e a Lua passa pela umbra.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total”, explica a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional.

Segundo ela, o eclipse total atingirá sua totalidade às 3h58 (horário de Brasília), quando a sombra da Terra cobrirá completamente a Lua. Mesmo no escuro, o satélite natural da Terra ainda receberá luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera, provocando um aspecto avermelhado – motivo pelo qual também é conhecido como “Lua de Sangue”.

Para observar o eclipse, não será preciso utilizar equipamentos especiais, como telescópios, já que será visível a olho nu. Além disso, os observadores podem olhar diretamente para a Lua – que ficará do lado oeste –, uma vez que, ao contrário de um eclipse solar, o fenômeno lunar não representa riscos aos olhos.

Aqueles que não conseguiram observar o eclipse poderão acompanhar a transmissão ao vivo no canal do Observatório Nacional no YouTube. Os horários serão:

Início do Eclipse Penumbral: 0h57min

Início do Eclipse Parcial: 2h10min

Início do Eclipse Total: 3h26min

Máximo do Eclipse Total: 3h59min

Fim do Eclipse Total: 4h31min

Fim do Eclipse Parcial: 5h48min

Fim do Eclipse Penumbral: 7h00min

*Com informações do sbtnews/Camila Stucaluc