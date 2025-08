Secretaria da Saúde participa do Fliv com vacinação e atendimentos do Consultório na Rua

Ações serão realizadas no Espaço @prefvotuporanga durante todos os dias do Festival Literário, com foco em cuidado integral e acolhimento à população.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga também marcará presença no Festival Literário de Votuporanga – Fliv 2025 com serviços voltados à promoção da saúde e ao acolhimento da população. As ações serão realizadas no Espaço @prefvotuporanga, todos os dias do evento, entre os dias 8 e 16 de agosto.

Durante o Fliv, será oferecida vacinação para o público que estiver no evento, das 16h às 20h, todos os dias, com exceção da sexta-feira, 8 de agosto, feriado municipal em comemoração ao aniversário de Votuporanga, quando não haverá atendimento. As vacinas disponíveis são Influenza (contra a gripe), Dupla Adulto dT (contra tétano e difteria), Hepatite B, Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e Febre Amarela. Para receber a vacina, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação.

Outra ação importante que estará presente é o serviço do Consultório na Rua, que tem como objetivo ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Com uma equipe multiprofissional, de forma itinerante, priorizando o acolhimento e a construção de vínculo com essa população, além de promover a reinserção social por meio da articulação com a rede de saúde do município. O atendimento será realizado na sexta-feira, dia 8, das 19h às 21h; nos dias 9, 10 e 16 de agosto, das 16h às 20h; e de 11 a 15 de agosto, das 11h às 20h.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca a importância da presença da Saúde no Fliv como forma de integrar cuidado, cultura e acolhimento em um mesmo espaço. “Queremos aproveitar a força de um evento como o Fliv para aproximar ainda mais os serviços da população. O acesso à saúde precisa ser fácil, humano e estar onde as pessoas estão. Estaremos lá para ouvir, cuidar, orientar e vacinar”, destaca.