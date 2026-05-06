Prefeitura de Votuporanga gasta R$ 783 mil em locação de estrutura para shows e eventos 

As contratações são referentes a gradis, tendas, palco de pequeno porte, lona e arquibancada metálica modular, pelo prazo de 10 dias.

Jorge Honorio

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Votuporanga divulgou na edição desta terça-feira (5.mai), o investimento de R$ 783.166,00 para locação de estruturas utilizadas para shows e eventos, pelo prazo de 10 dias.

De acordo com o documento, as quatro contratações desmembradas entre empresas distintas possuem os valores de R$ 156.270,00; R$ 30.000,00; R$ 73.410,00 e R$ 523.486,00.

Na prática, os contratos referem-se locação de gradis, locação de lona para fechamento lateral e/ou frontal de tendas, locação de tenda, locação de tenda tensionada chapéu de bruxa, locação de tenda piramidal, locação de palco de pequeno porte, locação de fechamento metálico, locação de fechamento tipo arena e locação de arquibancada metálica modular.

Ainda segundo a publicação, as empresas contratadas ficam responsáveis pelo transporte, montagem, manutenção durante o período de uso, desmontagem e retirada dos respectivos equipamentos.