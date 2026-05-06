Yuri Alberto chega a sete jogos sem marcar e vive seu maior jejum pelo Corinthians desde setembro 

Atacante não balança as redes desde o dia 9 de abril, quando marcou o segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Platense.

Yuri Alberto não balança as redes desde o dia 9 de abril, quando marcou o segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Platense, da Argentina, pela Conmebol Libertadores, em partida que ficou marcada pela estreia de Fernando Diniz.

De lá para cá, foram sete jogos disputados e nenhum gol marcado.

Diferentemente de outros períodos de seca, porém, o camisa 9 teve boas atuações e chegou a dar uma assistência para Jesse Lingard fechar a vitória do Timão sobre o Peñarol, do Uruguai, na semana passada.

Ele foi elogiado pelo treinador corintiano após a partida contra a equipe uruguaia: “O Yuri é um dos jogadores com quem eu tinha muita vontade de trabalhar, porque representa muito do que eu penso sobre futebol e sobre a vida. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, eu já imaginava o que encontraria no dia em que trabalhássemos juntos e é exatamente isso. Ele é uma pessoa diferente. Mesmo quando não faz gols, o time continua vencendo, que é o mais importante. E isso acontece muito porque ele está em campo. É um exemplo de tudo aquilo que eu quero.”

“É um atleta que trabalha muito, é solidário, corajoso. São qualidades humanas que fazem dele um jogador e uma pessoa muito especial. Para mim, é uma honra trabalhar com o Yuri Alberto. Mesmo nos momentos difíceis, nunca deixei de acreditar nele.”

Os sete jogos de jejum já são o maior período sem gols do atacante de 25 anos desde setembro do ano passado. Na ocasião, Yuri ficou nove partidas sem balançar as redes e encerrou a sequência negativa em duelo contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Artilheiro isolado do clube na temporada, com cinco gols em 21 jogos, o centroavante busca recuperar a fase goleadora e a confiança que o consagraram em 2025.

A próxima oportunidade será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Santa Fé, da Colômbia, em Bogotá, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

*Com informações do ge