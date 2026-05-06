Motociclista morre após colidir na traseira de carreta em rodovia de Cedral 

Segundo a concessionária da Rodovia Washington Luís (SP-310) houve lentidão no trecho no momento da colisão, possivelmente causada por obras na via.

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (5.mai) após bater a moto na traseira de uma carreta na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cedral/SP.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no quilômetro 425, no sentido interior-capital. Após a batida, a faixa da direita precisou ser interditada para atendimento da ocorrência. Até a última atualização desta reportagem, a faixa já havia sido liberada, mas a faixa adicional da alça de acesso permanecia interditada.

Ainda de acordo com a concessionária, havia lentidão no trecho no momento da colisão, possivelmente causada por obras na rodovia. A imprensa, testemunhas relataram que o trânsito estava lento no local, o que pode ter contribuído para o acidente.

Segundo relato do condutor da carreta à Polícia Rodoviária, o trânsito estava parado no momento em que a motocicleta colidiu contra a traseira do veículo.

O motorista fez o teste do etilômetro, que teve resultado negativo, e não foram constatadas irregularidades na documentação dele ou do caminhão.

A carga transportada era de milho a granel e não houve derramamento na pista. A motocicleta também estava com a documentação em conformidade, sem infrações registradas.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia no local. As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1