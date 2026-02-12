Prefeitura de Votuporanga gasta R$ 64 mil em geradores e R$ 18 mil em transporte para o carnaval 

Três ônibus serão disponibilizados por noite, com horários de ida e volta, para a população que deseja participar da pista solidária do Carnaval do OBA, realizada no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP gastou, com dispensa de licitação e escolha baseada no menor preço unitário por item, R$ 64 mil em geradores de energia elétrica e R$ 18 mil em transporte para o carnaval.

De acordo com o apurado pelo Diário, a contratação de empresa especializada para locação de sete grupos geradores de energia elétrica, destinados ao atendimento das estruturas do Carnaval 2026, a ser realizado no Município de Votuporanga, terá custo estimado em R$ 64.953,62. O encerramento das propostas concorrentes ocorre nesta sexta-feira (13), às 09h15. O início da sessão está previsto para às 9h30.

Na prática, os grupos de geradores de energia elétrica são sistemas essenciais que fornecem eletricidade em situações de emergência ou onde não há acesso à rede elétrica.

Já o transporte está definido, ao custo de R$ 18.222,00, a Prefeitura de Votuporanga vai oferecer ônibus gratuito para a população que deseja participar da pista solidária do Carnaval do OBA, realizada no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

Está previsto que os ônibus funcionem em horários estratégicos, com saídas previstas para às 16h e 18h, partindo do Terminal da Praça da Matriz, e retornos programados para 22h, 23h e 0h, saindo do próprio Centro de Eventos.

A iniciativa busca incentivar a participação do público, reduzir o uso de veículos particulares, contribuir para um trânsito mais organizado durante os dias de festa e evitar bebida ao volante.

Para a ida, os coletivos sairão diariamente do Terminal da Praça da Matriz e percorrerão os pontos de ônibus definidos nos itinerários 1, 2 e 3, passando por diversos bairros da cidade até chegar ao Centro de Eventos.

A orientação é para que os usuários cheguem com antecedência aos pontos de ônibus e fiquem atentos aos horários, aproveitando a festa com tranquilidade e segurança.

Confira abaixo os itinerários previstos, contudo, a Prefeitura ressalta que o cronograma pode ser alterado sem aviso prévio.

Linhas

Trajeto 1

Terminal Urbano – Ponto 1 – Patrimônio Velho

Rua Pará, 2.682 (Chácara Aviação), Rua Paraíba, 2.639 (Vila América), Rua Paraíba, 1.583, Rua Eduardo Joaquim Neves, 333, Rua Aramis Mendes Gonçalves, 1.371, Avenida Domingos Pignatari, 5.550 (II Distrito Industrial), Rua Glauber Roberto Ventura da Costa, 1.710, Trevo Sul da Rodovia Euclides da Cunha,161 (Conjunto Habitacional Sonho Meu)

Trajeto 2

Terminal Urbano – Ponto 2 (Patrimônio Velho)

Avenida Prestes Maia, 1531 (Estação), Rua dos Catequistas, 4536 (Estela Parque Residencial), Rua Ângelo Petenucci, 5868 (Parque Santa Felícia), Avenida João Gonçalves Leite, 5926 (Jardim Alvorada), Avenida Nasser Marão, 3297 (Parque Industrial I), Rodovia Péricles Bellini, 7478 (Zona Rural)

Trajeto 3

Rua São Paulo, 3704 (Vila Marim), Rua Wolfram Werhinger, 3324 (Loteamento Nova Boa Vista), Rua Marcelino Pires Bueno, 2548 (Pozzobon), Rua João Reganin, 2784 (Pozzobon), Rua Renato Fonseca, 2056 (Parque Residencial Santa Amélia), Rua Itália, 1578 (Parque das Nações), Rua Holanda, 1970 (Parque das Nações), Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 4734 (Vila Itália).