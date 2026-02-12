CBF desenha programação da Seleção até a Copa 2026 

Brasil terá quatro compromissos até o Mundial, segue para os EUA no dia 1º de junho, e comissão já prevê lista final para o dia 19 de maio em evento na sede da CBF.

Faltam 120 dias para a Copa do Mundo, praticamente quatro meses, e a Seleção já desenhou toda a programação até a estreia, dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Da convocação para os amistosos de março até a viagem para os Estados Unidos, a CBF tem anotações na agenda rumo ao hexa.

Até lá, o Brasil terá quatro amistosos: os de março, diante da França, dia 26, em Boston, e a Croácia, dia 31, em Orlando, já foram anunciados. E a CBF aguarda apenas a assinatura de contrato para confirmar o Panamá como adversário da despedida do país, dia 31 de maio, no Maracanã, e o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland.

A data de viagem para os Estados Unidos também já está definida: dia 1º de junho. A programação prevê folga após a partida contra os panamenhos, no Rio de Janeiro, e apresentação na sede da CBF para confraternização antes do embarque rumo a Nova Jersey.

A preparação para o Mundial, no entanto, começa uma semana antes. O previsto é que a comissão técnica siga para a Granja Comary já no dia 25 de maio, avaliando caso a caso a data da apresentação dos jogadores de acordo com o desgaste de fim de temporada europeia. Há possibilidade de que alguns atletas sejam liberados dos primeiros dias de trabalho com o grupo completo por volta do dia 27 – com exceção de quem estiver na final da Champions, dia 30, em Budapeste.

Nesta semana haverá ainda jogos pelo Brasileirão e a última rodada da fase de grupos da Libertadores, o que será avaliado caso a caso. O regulamento da Fifa indica a liberação a partir do dia 25 para quem não estiver em final continental.

A CBF já rascunhou também as datas de convocação: para dia 16 de março está prevista a divulgação da lista para os jogos com França e Croácia. Para a Copa do Mundo, a expectativa é de que os 26 nomes sejam conhecidos no dia 19 de maio, em evento na sede da CBF.

A Seleção está no Grupo C do Mundial e estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia, até encerrar a primeira fase dia 24, em Miami, enfrentando a Escócia, às 19h.

Agenda da Seleção prevista até a Copa:

16/03 – Convocação para amistosos

23/03 – Apresentação em Orlando

26/03 – Brasil x França, em Boston

31/03 – Brasil x Croácia, em Orlando

19/05 – Convocação para a Copa

25/05 – Início da preparação na Granja

31/05 – Brasil x Panamá, no Maracanã

01/06 – Viagem para os EUA

06/06 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/06 – Estreia na Copa contra o Marrocos

*Com informações do ge