Prefeitura de Votuporanga gasta R$ 250 mil em gibis contra a dengue 

Aquisição de 6,3 mil exemplares com 36 páginas cada, ao custo de R$ 39,70 a unidade, foi direcionada a Secretaria Municipal da Educação.

A Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Secretaria Municipal da Educação, concluiu na última sexta-feira (28.fev), a compra de 6,3 mil gibis para colocar em prática o projeto ‘Guardiões da Saúde’ de enfrentamento à dengue.

Em tempos de tecnologia e incentivo ao universo digital, a Prefeitura adquiriu 6.300 gibis com 36 páginas cada, ao custo de R$ 39,70 a unidade, totalizando o investimento em R$ 250.110,00.

De acordo com o termo de referência do pregão eletrônico, o “Livro HQ-Dengue, Zika e Chikungunya; Editora Sênior; 36 páginas; ISBN 978-65-86869- 82-8; formato 20×27,5. AT turminha dos Heróis da Natureza, explica como proteger das doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, com orientação ao professor, folder para família e animação digital com o mesmo tema e personagens da HQ.”

O processo licitatório foi criticado nas redes sociais e por vereadores na Câmara, como o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que comentou em tom irônico: “Já era pra dengue. Agora vai acabar com a dengue. A Prefeitura de Votuporanga abriu licitação para comprar 6.300 gibizinhos, Guardiões da Saúde ou algo similar. Está aqui, 6.300 unidades a R$ 39,70 cada, são R$ 250 mil de gibizinhos, contendo uma média de 30 páginas para combate a dengue. Agora vai acabar com a dengue, pessoal. É isso aí, mesmo. Não fale que o dinheiro veio para essa questão não. O dinheiro é fonte do tesouro do município, da área da educação. ‘Renato se você fosse prefeito?’ Se eu fosse prefeito, compraria veneno ou vacina.”

Votuporanga enfrenta em 2025 a sequência de uma epidemia contínua de dengue: ao todo, até esta sexta-feira (7.mar), 2.534 casos foram confirmados e outros 1.315 aguardam resultados laboratoriais. Desde o início do ano também foram registrados 59 casos do sorotipo DENV3, 2 de DENV2 e 1 de DENV1; além de 9 de Chikungunya – outros 16 estão sob investigação. Município ainda contabilizou uma morte. Em 2024, o cenário epidêmico foi severo no município que contabilizou cerca de 11,5 mil casos e 14 mortes confirmadas para dengue.