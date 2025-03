Moradores do oeste e noroeste de SP recebem alerta de calor severo pelo celular em novo sistema da Defesa Civil

Retorno da frente fria

De acordo com os meteorologistas do CGE, na segunda-feira (10), a aproximação de uma frente fria em todo território paulista atuará quebrando o bloqueio atmosférico da alta pressão, fazendo com que as temperaturas máximas diminuam, favorecendo assim o retorno das chuvas, principalmente na faixa leste do estado.

*Com informações do g1