CAV pode rebaixar a Portuguesa Santista neste sábado 

Sem chance de classificação, o Votuporanguense encerra a participação no Paulistão A2 neste sábado (8), às 15h, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta sexta-feira (7.mar) a preparação para a última partida da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025, contra a Portuguesa Santista, neste sábado (8), às 15h, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos/SP.

Para cumprimento do último compromisso no estadual, o técnico Rogério Corrêa relacionou todo o elenco disponível e não contará apenas com Júlio César, suspenso após terceiro cartão amarelo, e o goleiro Luís Carlos que cumprirá sua última partida de suspensão, desde a fatídica derrota para o Ituano. Já no departamento médico, Anderson Cordeiro e Léo Paraíso seguem sob supervisão. Por outro lado, Amorim cumpriu suspensão e está à disposição da comissão técnica alvinegra.

Vindo de derrota para o Linense fora de casa, de virada, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, em jogo atrasado da 13ª rodada do Paulistão, a Pantera aparece na 13ª posição da tabela com 16 pontos conquistados, figurando em uma zona morta da tabela, uma vez que, não corre risco de rebaixamento, mas também não pode mais chegar no desejável G-8.

No entanto, a Portuguesa Santista vive um momento de turbulência, vindo de empate fora de casa, contra o Oeste, por 2 a 2, inclusive, chegando a abrir 2 a 0 e sofrendo o gol de empate aos 50 minutos do segundo tempo. Por isso, vê neste jogo a oportunidade de permanecer na divisão e não ser jogada na Série A3 em 2026. Isso porque, na 14ª posição, com 12 pontos somados, vê a sombra do desesperado Rio Claro, com os mesmos 12 pontos ser o 15º colocado, o primeiro na zona da degola, aumentar no retrovisor. E a rodada ganha contornos dramáticos, uma vez que, enquanto a Briosa vai ter que se virar para vencer a Pantera dentro de casa, o Rio Claro enfrenta o lanterna São Bento, em Sorocaba.

Por falar em São Bento, o time soma 10 pontos e sonha com um milagre para escapar do rebaixamento. Pelos lados do Estádio Walter Ribeiro, a matemática é simples e o resultado é sempre o mesmo: só a vitória interessa. No entanto, além do dever de casa diante de sua torcida, o Azulão sorocabano precisa contar com um tropeço da Briosa, e para isso, o São Bento conta com um rugido alto da Pantera Alvinegra lá no litoral.

Vale ressaltar que nesta 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2, todos os jogos serão iniciados às 15h.

Arbitragem

Para apitar CAV x Portuguesa Santista, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Douglas Marques das Flores e os auxiliares Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Risser Jarussi Corrêa; já Gabriel Henrique Meira Bispo será o 4º árbitro e Márcio Luiz Augusto atuará como analista de vídeo.

Série A2 2025

Cabe relembrar que nesta primeira fase, os 16 times jogam entre si em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, com jogos de ida e volta. Apenas os finalistas sobem para a elite do Paulistão.