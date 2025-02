Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para aulas de Muay Thai 

Aulas são gratuitas e acontecem às segundas, quartas e sextas, das 16h30 às 18h, no Ginásio Mário Covas; idade mínima é de 7 anos.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, informa que estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de Muay Thai. As aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas, das 16h30 às 18h, no Ginásio Mário Covas, sob o comando do professor Chrystian Vechiato.

As inscrições são realizadas diretamente com o professor, nos dias e horários das primeiras aulas, com a apresentação dos documentos pessoais.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, explicou que a idade mínima é de 7 anos, sendo que menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis.

O Muay Thai é uma arte marcial que oferece diversos benefícios para a saúde física e mental. A prática regular dessa modalidade melhora a condição cardiovascular, aumenta a força e a flexibilidade e ajuda no controle de peso. Além disso, o Muay Thai promove disciplina, autoconfiança e foco, contribuindo para o bem-estar emocional. Através do treinamento, as pessoas também aprendem a lidar com o estresse e a desenvolver habilidades de autodefesa. Em resumo, o Muay Thai é uma excelente forma de manter a saúde, melhorar a autoestima e promover um estilo de vida ativo e saudável.

O Ginásio Mário Covas está localizado na Rua Sebastião de Lima Braga, nº 3010, no bairro Pozzobon. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 3421-9650.