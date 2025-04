Memphis volta a trabalhar com bola, e Ramón faz testes de olho no Dérbi 

Timão treina com elenco reduzido e apenas terá grupo completo na atividade desta sexta. No sábado, a equipe mede forças com o rival Palmeiras pela 3ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira. Depois de ganhar o dia de folga, o elenco do Timão se reapresentou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para o clássico do próximo sábado, contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade foi a presença de Memphis Depay em campo.

O holandês não havia viajado para a Colômbia por conta de um trauma no tornozelo direito. Recuperado das dores, o atacante trabalhou sem restrições com o restante do grupo e vai para o jogo na Arena Barueri. Já o meia Igor Coronado e o zagueiro Gustavo Henrique não treinaram com bola e seguem como dúvidas.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, a atividade desta quinta-feira foi dividida em quatro períodos: ativação na academia, aquecimento em campo, tático visando o Dérbi e enfrentamento em campo reduzido.

Os atletas que disputaram a partida diante do América de Cali, na Colômbia, participaram apenas da parte inicial e, portanto, não entraram em campo no tático. O grupo cumpriu programação específica da comissão técnica para controlar o desgaste muscular.

Desta forma, a escalação para o fim de semana será definida apenas na atividade desta sexta-feira. Contudo, uma possível formação tem Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão mede forças com o Palmeiras no sábado, a partir das 18h30, pela sequência do Brasileirão. O Alvinegro ainda não perdeu na competição, soma quatro pontos na tabela, e é o vice-líder.

*Com informações do ge