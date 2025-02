Governo Tarcísio é ótimo ou bom para 47,1%, diz Paraná Pesquisas 

Levantamento ouviu 1.650 pessoas, em 86 municípios paulistas, entre os dias 20 e 23 de fevereiro; margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é avaliada como ótima ou boa por 47,1% da população do estado, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (25.fev).

O levantamento ouviu 1.650 pessoas, em 86 municípios paulistas, entre os dias 20 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Para 20,4% dos eleitores paulistas, o governo Tarcísio é ruim ou péssimo, enquanto 31,2% o consideram regular. Outro 1,3% não sabe ou não respondeu à pesquisa.

Comparativo

Em relação à rodada anterior, divulgada em novembro de 2024, a avaliação ótima ou boa da administração Tarcísio recuou 4,5 pontos percentuais. Por outro lado, a avaliação ruim ou péssima oscilou 2,3 pontos percentuais para cima. Confira abaixo o comparativo:

Ótima: 14,8% (era 17,8% em novembro/24)

Boa: 32,3% (era 33,8% em novembro/24)

Regular: 31,2% (era 28,0% em novembro/24)

Ruim: 8,5% (era 7,4% em novembro/24)

Péssima: 11,9% (era 10,7% em novembro/24)

Não sabe/Não opinou: 1,3% (era 2,3% em novembro/24)

*Com informações da CNN Brasil