PM investiga se houve omissão de policiais no momento em que vice-prefeito de Rio Preto xinga segurança do Palmeiras

Em vídeo gravado pela TV TEM, Fábio Marcondes (PL) aparece chamando funcionário de ‘lixo’ e, na sequência da confusão, é possível ouvir ‘macaco velho’. Vice-prefeito não foi advertido ou impedido de sair do estádio por policiais no domingo (23).

A Polícia Militar investiga se houve omissão dos policiais que estavam presentes no momento em que o vice-prefeito de São José do Rio Preto/SP, Fábio Marcondes (PL), xinga um segurança do Palmeiras após o jogo contra o Mirassol, no domingo (23.fev). Ele é investigado por injúria racial.