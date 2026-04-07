Prefeitura de Votuporanga empossa nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio

A servidora Aline Moreno foi eleita presidente da CIPA e estará à frente dos trabalhos durante o mandato.

A Prefeitura de Votuporanga oficializou, na manhã desta quarta-feira (1º.abr), a posse dos novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), gestão 2026/2027. A cerimônia foi realizada com o objetivo de fortalecer as ações voltadas à promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho no âmbito da Administração Municipal. A servidora Aline Moreno foi eleita presidente da Comissão e estará à frente dos trabalhos durante o mandato.

O ato de posse foi conduzido pelo secretário municipal da Administração, Dr. Leandro, que na ocasião representou o prefeito Jorge Seba (PSD). Em sua fala, destacou a relevância da atuação da Comissão. “A CIPA tem um papel fundamental na consolidação de uma cultura organizacional pautada na prevenção e no cuidado com as pessoas. Nosso objetivo é avançar continuamente na construção de ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e eficientes para todos os servidores.”

A nova composição da CIPA foi definida por meio de processo eleitoral interno, garantindo a representatividade dos servidores e o alinhamento com as diretrizes de segurança do trabalho. Integram a Comissão, representando o empregador, os seguintes membros: Aline Fernanda Moreno Ramos, Vinicius Guiraldelli Barbosa, Guilherme Murasse Davanco, Diogo Medeiros de Oliveira Marcos, Marcelo Damaceno e Simone Patrícia de Oliveira Silva. Como suplentes, integram a comissão Aziz Nicolas Dhawache, Edson da Silva Góiz, Antônio Flavio Ferreira da Silva, Caio Cesar Menezes de Oliveira e Fernando Cesar Caetano da Silva.

Já entre os representantes dos empregados, os membros titulares são Aline Cristina Pianta Escarpante, Kelvilin Anahi Gonzales Sábio, Vitor Hugo Pereira dos Santos, Luciano Oliveira da Cruz, Luci Rodrigues e Marcos Rodrigo de Jesus. Os suplentes são Keila Sebastiana Moreira da Silva Godoi, Hugo Fernando Teodoro Silva, Fátima Aparecida Barbosa, Gisele da Silva Ferreira e Eurípedes Januário da Silva.

Entre as atribuições da Comissão estão a identificação de riscos, a proposição de medidas preventivas e o desenvolvimento de ações educativas voltadas à promoção da saúde no ambiente corporativo.