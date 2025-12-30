Salário mínimo 2026: quando o novo valor começa a valer?

Governo oficializou o salário mínimo de 2026 em R$ 1.621, representando um reajuste de 6,79% sobre os atuais R$ 1.518.

O salário mínimo será de R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O valor foi oficializado por decreto publicado no Diário Oficial da União e representa um reajuste de 6,79% sobre os atuais R$ 1.518.

O novo piso nacional afeta diretamente trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas do INSS e beneficiários de programas como o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O valor será pago a partir de fevereiro. O mínimo diário será de R$ 54,04, e o valor por hora, de R$ 7,37.

Como foi calculado o novo valor

A fórmula adotada retoma a política de valorização do salário mínimo, usada entre 2007 e 2019, e interrompida nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, quando o reajuste seguia apenas a inflação.

A nova regra considera a inflação do ano anterior medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais o crescimento do PIB de dois anos antes.

No caso de 2026: INPC acumulado até novembro de 2025: 4,18%

Crescimento do PIB em 2024: 3,4%

Com esses dois índices, o piso deveria ser reajustado para cerca de R$ 1.636. Mas o valor ficou abaixo disso. O motivo: uma lei aprovada em dezembro de 2024 limitou o ganho real a 2,5% acima da inflação, em linha com o arcabouço fiscal.

Quem recebe o salário mínimo

Além dos trabalhadores que recebem um salário mínimo, o valor também serve como base de cálculo para: Aposentadorias e pensões do INSS

Beneficiários do BPC

Programas sociais vinculados ao piso