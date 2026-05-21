Rádio anuncia morte do Rei Charles III por engano e gera pânico entre ouvintes

Erro técnico em emissora do Reino Unido interrompeu a programação e levou internautas a acreditarem que o monarca havia morrido.

Uma falha técnica provocou momentos de tensão no Reino Unido após a rádio Radio Caroline anunciar, de forma equivocada, a morte do Charles III. A transmissão inesperada na tarde desta terça-feira (19.mai) causou confusão entre ouvintes e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Segundo o jornal The Telegraph, a emissora interrompeu sua programação normal para exibir um comunicado oficial afirmando que o rei havia morrido. “Suspendemos nossa programação normal até novo aviso, em sinal de respeito pelo falecimento de Sua Majestade o Rei Charles III”, dizia o anúncio transmitido pela rádio.

Na sequência, a música “God Save the King” foi executada antes da emissora permanecer em silêncio por cerca de 15 minutos, aumentando ainda mais a preocupação dos ouvintes.

Horas depois, o gerente da estação, Peter Moore, publicou um comunicado pedindo desculpas e explicou que tudo aconteceu devido a um erro no sistema de computador da rádio. Segundo ele, foi acionado acidentalmente o protocolo reservado para a morte de um monarca — procedimento obrigatório mantido pelas emissoras britânicas.