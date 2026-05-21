Rádio anuncia morte do Rei Charles III por engano e gera pânico entre ouvintes

Erro técnico em emissora do Reino Unido interrompeu a programação e levou internautas a acreditarem que o monarca havia morrido.
Uma falha técnica provocou momentos de tensão no Reino Unido após a rádio Radio Caroline anunciar, de forma equivocada, a morte do Charles III. A transmissão inesperada na tarde desta terça-feira (19.mai) causou confusão entre ouvintes e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Segundo o jornal The Telegraph, a emissora interrompeu sua programação normal para exibir um comunicado oficial afirmando que o rei havia morrido. “Suspendemos nossa programação normal até novo aviso, em sinal de respeito pelo falecimento de Sua Majestade o Rei Charles III”, dizia o anúncio transmitido pela rádio.
Na sequência, a música “God Save the King” foi executada antes da emissora permanecer em silêncio por cerca de 15 minutos, aumentando ainda mais a preocupação dos ouvintes.
Horas depois, o gerente da estação, Peter Moore, publicou um comunicado pedindo desculpas e explicou que tudo aconteceu devido a um erro no sistema de computador da rádio. Segundo ele, foi acionado acidentalmente o protocolo reservado para a morte de um monarca — procedimento obrigatório mantido pelas emissoras britânicas.
“Devido a uma falha no sistema de computador em nosso estúdio principal, o procedimento para o falecimento de um monarca foi ativado acidentalmente”, explicou Moore em nota divulgada nas redes sociais da emissora.
O responsável ainda afirmou que a interrupção da programação serviu como alerta para a equipe perceber o problema e restaurar o sinal normal. “Pedimos desculpas a Sua Majestade e aos nossos ouvintes por qualquer transtorno causado”, completou.
Nas redes sociais, ouvintes relataram susto e desespero ao ouvirem o anúncio falso. “Corri para dentro de casa gritando que o rei tinha morrido”, escreveu um internauta. Outro afirmou que ouviu a notícia no rádio do carro e acreditou que fosse verdadeira.
Enquanto a confusão tomava conta da internet, o Rei Charles III seguia cumprindo agenda oficial ao lado da Rainha Camilla na Irlanda do Norte. O monarca participou de compromissos públicos, assistiu apresentações culturais e encontrou artistas locais durante a visita oficial.