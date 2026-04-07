CAV abre venda de ingressos para duelo contra o Água Santa 

Já classificada para à semifinal do Paulistão A2, a Pantera Alvinegra que segue rugindo alto no estadual, inclusive na liderança geral da competição, volta a campo nesta quarta-feira (8), às 19h30, novamente na Toca.

O Clube Atlético Votuporanguense abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Água Santa, nesta quarta-feira (8.abr), às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Em duelo válido pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Já classificada para à semifinal, a Pantera Alvinegra que segue rugindo alto no estadual, inclusive na liderança geral da competição, enfrenta o Netuno de olho na supremacia inquestionável dentro do torneio.

O carimbo inédito no passaporte para a semifinal ocorreu com duas rodadas de antecedência, dentro de casa, na vitória contra XV de Piracicaba por 2 a 1, diante de 2.499 pagantes, na noite do sábado (28.mar). A trajetória na temporada 2026 ganha importância histórica, uma vez que é a primeira vez que o clube chega nessa fase da competição.

Após a vitória contra o Nhô Quim, o torneio abriu uma janela de 10 dias, tempo para o Votuporanguense, do técnico Marcus Viola, reparar a máquina alvinegra, recuperando atletas desgastados, inclusive, os que estavam sob cuidados do departamento médico ou em transição física, como é o caso do zagueiro Matheusão.

Já o Água Santa, lanterna do Grupo 2, com apenas 2 pontos conquistados, assim como o XV de Piracicaba, vem de duas derrotas seguidas, a última delas diante de sua torcida, contra o Ituano, por 2 a 1, na tarde do sábado (28), na Arena Inamar, em Diadema.

Ingressos à venda para CAV x Água Santa

Os ingressos para CAV x Água Santa custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:

Scapin Celular

Polizeli Parafusos

Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)

Clínica do Pescador

Arena Plínio Marin

O duelo terá transmissão pelo Youtube Metrópoles Esportes.

Próximo compromisso

O Votuporanguense fará o fechamento da segunda fase fora de seus domínios, no dia 15 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP, contra o Ituano.

Vale lembrar que nesta etapa da competição, os oito times que se classificaram na 1ª fase do torneio se dividem em dois grupos – cada um com quatro equipes. Os times se enfrentam em turno e returno dentro da própria chave, e os dois melhores de cada lado avançam para as semifinais, disputadas da seguinte maneira:

1º do grupo 2 x 2º do grupo 3

1º do grupo 3 x 2º do grupo 2

Quem tiver a melhor campanha na somatória das fases poderá decidir o confronto em casa e terá a vantagem do empate no placar agregado. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão 2027.