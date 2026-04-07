Motorista bêbado capota carro e deixa enteada de 10 anos em estado grave, em Valentim Gentil 

O indivíduo, que estava com a CNH suspensa, confessou ter bebido e mentiu para a polícia, dizendo que estava sozinho no veículo. Esposa e outra enteada, de 6 anos, também ficaram feridas no acidente.

Uma menina de dez anos foi internada em estado grave após o carro em que estava capotar no último sábado (4.abr), em Valentim Gentil/SP. O motorista, de 34 anos, com sinais de embriaguez e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista confessou que bebeu quatro latas de cerveja e, inicialmente, informou que estava sozinho no carro. Contudo, testemunhas disseram à polícia que outros ocupantes foram socorridos ao pronto-socorro.

Na unidade de saúde, a equipe constatou que a esposa, de 34, e as filhas dela, de dez e seis anos estavam em atendimento médico. A mulher e a filha mais nova sofreram ferimentos leves.

Já a outra menina passou por atendimento na Santa Casa de Votuporanga/SP com fratura no braço. Depois, ela foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto/SP, onde está internada em estado grave até a última atualização desta reportagem.

Ainda de acordo com o BO, o motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas passou pelo teste clínico que constatou a embriaguez. A ocorrência foi registrada como lesão corporal na direção do veículo automotor.

Com informações do g1