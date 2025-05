Núcleo de Valorização ao Meio Ambiente da Unifev doa composteiras à cantina da Cidade Universitária

Ação reúne estudantes de Agronomia em projeto de educação ambiental com reaproveitamento de materiais descartados.

No último sábado (17.mai), o Núcleo de Valorização ao Meio Ambiente (NVMA) da Unifev, em parceria com alunos do curso de Agronomia, realizou a entrega de duas composteiras confeccionadas a partir de baldes reutilizados para a cantina da Cidade Universitária. A ação integra um projeto de sustentabilidade e educação ambiental desenvolvido pela Instituição.