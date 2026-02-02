Prefeitura de Votuporanga compra show do Wesley Safadão por R$ 950 mil 

A artista deve se apresentar no dia 14 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

Jorge Honorio

A edição do Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (2.fev), trouxe o termo de autorização do prefeito em exercício, Luiz Torrinha (PL), para contratação direta através do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2026 Processo 012/2026, de empresa representante exclusiva do cantor Wesley Safadão, por R$ 950.000,00, para a realização de uma apresentação artística, integrante da programação oficial do Carnaval VotuShow 2026, no âmbito de Termo de Cooperação com o OBA Festival, limitada à parcela de responsabilidade financeira assumida pelo Município.

A apresentação deve ocorrer no dia 14 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, onde será realizado o OBA Festival, com entrada gratuita à população.

Pista Solidária

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a organização do Oba Festival, divulgou a atualização dos horários estendendo o atendimento para a troca voluntária de alimentos e o credenciamento do público interessado em acessar a Pista Solidária do Carnaval 2026.

Conforme as informações oficiais, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Já aos sábados e domingos, a troca voluntária de alimentos e o credenciamento poderão ser realizados das 15h às 20h.

A iniciativa com foco na inclusão e na responsabilidade social teve início na última terça-feira (27) e possibilita, de forma voluntária, a troca de alimentos não perecíveis por acesso ao evento, ampliando a participação popular e fortalecendo ações sociais. Os itens arrecadados serão destinados a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Para o acesso à Pista Solidária, será aceita a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível por dia de evento, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado ou enlatados. Os convites são limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente.

O credenciamento será realizado com entrada pela Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura, ponto oficial de arrecadação, por meio de cadastramento com reconhecimento facial, garantindo mais segurança, organização e agilidade na entrada do público.

No caso de menores, crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão acessar o espaço acompanhados por responsável legal maior de 18 anos. Já jovens de 16 e 17 anos poderão entrar acompanhados por responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.