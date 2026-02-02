CAV e Grêmio Prudente empatam sem gols na Arena Plínio Marin 

Em duelo de pouca inspiração na A2, o Carcará atuou com um a menos por mais de 40 minutos, e ainda criou a única grande chance da partida. Votuporanguense volta a campo no sábado (7), às 16h, quando encara a Inter de Limeira, fora de casa.

O duelo entre Clube Atlético Votuporanguense e Grêmio Prudente terminou empatado sem gols, na noite do último sábado (31), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, na abertura da sétima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

O Carcará jogou os 40 minutos finais com um jogador a menos, após a expulsão de Kauan. Mesmo assim, foram os visitantes que criaram a única grande chance da partida, em uma finalização que parou no travessão e ainda pingou na linha no gol.

Com o resultado, a Pantera Alvinegra chegou aos 12 pontos e se mantém na quarta posição. Agora, o Votuporanguense está há cinco jogos sem perder.

Com a bola rolando…

O primeiro tempo foi de sangrar os olhos. Foram muitas faltas dos dois times e nenhuma chance clara de gol. O Grêmio Prudente, até então atolado na zona de rebaixamento, teve mais ímpeto ofensivo, mas só produziu finalizações de fora da área, todas sem pontaria.

Na etapa complementar, o cenário mudou aos nove minutos, quando o árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira deu cartão vermelho direto para Kauan, e o Carcará ficou com um a menos. A arbitragem entendeu que, em lance fora de disputa de bola, o camisa 10 desferiu um tapa no rosto do seu, quase xará, Kauã, e mandou ele para o chuveiro mais cedo. O episódio foi relatado em súmula.

Depois disso, o Votuporanguense do técnico Paulo Roberto Santos abriu mão de sua estratégia defensiva e passou a ocupar mais o seu campo de ataque. O CAV, porém, voltou a sofrer dificuldades para criar e só tentava a partir de cruzamentos para a área.

Mesmo com um a menos, foi o Grêmio Prudente que teve a grande chance do segundo tempo. Aos 40 minutos, Kaio Cristian limpou o defensor e soltou uma pancada. A bola explodiu no travessão de Gabriel Félix e pingou na linha, mantendo o marcador em 0 a 0.

Próximo compromisso

Os times ganham uma semana de folga e voltam a campo pela oitava rodada do Paulistão A2 somente no próximo sábado (7), dito isso, o Votuporanguense encara a Inter de Limeira, às 16h, no Estádio Major José Levy Sobrinho – Limeirão.