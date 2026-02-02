Motorista de aplicativo é esfaqueado durante corrida e adolescentes são apreendidos em Votuporanga 

M.F.S., de 56 anos, foi atacado com 12 golpes de canivete e segue internado na Santa Casa de Votuporanga/SP.

Um motorista de aplicativo de 56 anos foi esfaqueado durante uma corrida na manhã deste sábado (31.jan) na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Nhandeara/SP. Os suspeitos do crime são quatro adolescentes, todos de 17 anos, apreendidos pela polícia no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

Segundo informações da polícia, a vítima foi atacada com 12 golpes de canivete e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga.

Equipes da polícia foram acionadas por volta das 7h para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais encontraram o motorista ferido e sem a presença dos suspeitos.

A corrida foi solicitada pelos jovens após o término de uma festa de pré-carnaval em Floreal/SP. Após o crime, o grupo fugiu em outro veículo, conduzido por um homem que conhecia dois dos quatro adolescentes e ofereceu carona até próximo à estação de trem.

A polícia chegou aos suspeitos após localizar esse motorista, que relatou à equipe o comportamento nervoso e suspeito dos passageiros durante o trajeto. Enquanto buscavam informações sobre o paradeiro dos menores, os policiais foram acionados novamente quando mãe de um deles ligou para o 190.

Os quatro adolescentes foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga, acompanhados pelos responsáveis legais. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e, após o depoimento, o delegado determinou a apreensão em flagrante dos dois jovens apontados como autores do crime, enquanto os outros dois foram liberados.