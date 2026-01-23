Prefeitura de Votuporanga compra show da Banda Eva por R$ 350 mil 

O grupo deve se apresentar no dia 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

A edição do Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga, trouxe na edição desta sexta-feira (23.jan), o termo de autorização do prefeito Jorge Seba (PSD) para contratação por meio de inexigibilidade licitação, que ocorre quando a competição é inviável, de um show da Banda Eva, por R$ 350 mil.

A apresentação deve ocorrer no dia 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, onde será realizado o OBA Festival, com entrada gratuita à população.

O Oba Festival 2026 contará com Pista Solidária, reforçando o caráter popular e acessível do Carnaval da cidade. O clima carnavalesco começa a se consolidar na cidade, com um line-up de destaque já divulgado, reunindo artistas consagrados, sucessos nacionais e diferentes estilos musicais, com atrações que prometem agradar públicos de todas as idades.

O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro e contará com atrações que figuram entre as mais ouvidas do país, reforçando a tradição do evento como um dos maiores Carnavais do Brasil e como parte importante do calendário cultural e turístico do município.

No sábado, 14 de fevereiro, a programação será aberta com apresentações de Dennis DJ, Wesley Safadão, Batom na Cueca e Kamisa 10, marcando o início da festa com repertórios conhecidos do público e clima de grande celebração.

No domingo, 15 de fevereiro, sobem ao palco Léo Santana, Lauana Prado, Turma do Pagode e MC Hariel, reunindo diferentes ritmos e estilos em uma programação que mantém o alto astral do público ao longo de toda a noite.

Já na segunda-feira, 16 de fevereiro, Claudia Leitte, Banda Eva, Veigh e Monobloco encerram o festival com clássicos do Carnaval e sucessos que marcaram gerações.

Pista Solidária

O credenciamento para acesso à Pista Solidária será realizado no Parque da Cultura, a partir do dia 27 de janeiro, ponto oficial de arrecadação, durante o horário de atendimento do espaço, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. O acesso será feito por meio de cadastramento com reconhecimento facial, garantindo mais segurança, organização e agilidade ao público.

Para participar da Pista Solidária, será aceita a doação de um quilo de alimento não perecível por dia de evento, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado ou enlatados. Os convites são limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente. O acesso de menores seguirá critérios específicos: crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão entrar acompanhados por responsável legal maior de 18 anos, enquanto jovens de 16 e 17 anos poderão acessar o evento acompanhados por responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.