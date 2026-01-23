Quadrilha suspeita de aplicar golpe do ‘falso prêmio’ é localizada pela polícia após idoso perder R$ 10 mil 

A vítima de 72 anos, de Fernandópolis/SP, denunciou o crime à polícia e disse que perdeu todas as suas economias. No golpe, o suspeito liga e diz que a vítima foi premiada em jogos como loteria.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (23.jan), em São Paulo/SP, contra uma quadrilha suspeita de aplicar golpes do “falso prêmio” contra idosos. Uma das vítimas de 72 anos, de Fernandópolis/SP, denunciou o crime e disse aos policiais que perdeu todas as suas economias.

Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Fernandópolis, o idoso perdeu cerca de R$ 10 mil ao cair no golpe. Neste caso, o suspeito liga e diz que a vítima foi premiada em jogos como loteria. Para receber o prêmio, contudo, o alvo é convencido a enviar dinheiro para a remessa.

As investigações da polícia revelaram que o grupo usava linhas telefônicas fraudulentas e contas bancárias em nome de “laranjas” para fazer a movimentação dos valores que obtinha irregularmente com os golpes.

Parte do dinheiro era utilizado na compra de celulares e televisões, os quais eram revendidos para terceiros. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia constatou que o grupo possuía antecedentes criminais por roubo, estelionato e tráfico de drogas.

Um dos endereços alvo da operação já tinha sido, inclusive, local de um homicídio. Conforme a polícia, não é possível mensurar o valor total do prejuízo causado pelo grupo criminoso.

*Com informações do g1