Homem é preso com arma de fogo durante abordagem em rodovia de Ouroeste 

Indivíduo foi preso pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante patrulhamento pela Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), na noite da última sexta-feira (21).

Durante patrulhamento na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Ouroeste/SP, na noite da última sexta-feira (21.mar), a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) de Fernandópolis/SP prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o registro policial, a equipe, em decorrência da “Operação Impacto”, abordou uma caminhonete Ford/Ranger com dois homens. Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 9mm municiada dentro da bolsa do passageiro. A arma estava carregada e acompanhada de um carregador com 12 munições.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o passageiro já possuía antecedentes criminais por comércio ilegal de arma de fogo e não apresentou documentação que autorizasse a posse da arma.

O homem foi preso em flagrante e levado ao Distrito Policial de Fernandópolis, onde o delegado confirmou a prisão. O suspeito permanece à disposição da Justiça.