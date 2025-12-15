Prefeitura de Votuporanga abre agendamento pelo app para castração animal 

Serviço de castração é disponível para toda a população; em 2026, o início dos procedimentos será a partir de 5 de janeiro.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, informa que está aberto o agendamento para serviço de castração para o ano de 2026. A castração é disponível para toda a população e o início dos procedimentos em 2026 será a partir de 5 de janeiro. A agenda será aberta mensalmente, todo dia 15, com vagas referentes ao mês seguinte, sendo assim, neste momento, foram liberados os dias e horários referentes ao mês de janeiro; no dia 15 de janeiro serão abertos os de fevereiro, e assim por diante.

Os agendamentos podem ser realizados exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga, que foi remodelado e otimizado para oferecer uma experiência prática e objetiva. Para utilizar o serviço, basta fazer o download em celular ou tablet, e realizar o cadastro. Além dos serviços da Secretaria de Bem-Estar Animal, o aplicativo também disponibiliza diversos outros serviços municipais e canais diretos para diferentes Secretarias.

O secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), comenta que a medida representa um avanço importante: “A castração é uma das ações mais eficazes para o controle populacional e para o cuidado responsável. Com o agendamento pelo Conecta, garantimos organização, agilidade e mais acesso para todos. Nosso compromisso é ampliar o atendimento e facilitar a vida da população.”

Como agendar

O tutor deverá acessar o ícone “Bem-Estar Animal” no aplicativo, selecionar “Agendar Castração”, escolher a espécie (canino ou felino), selecionar a data disponível a partir de 5 de janeiro e preencher atentamente todos os campos solicitados.

Após confirmar o agendamento, será exibido o Termo de Cuidados, contendo orientações essenciais de pré e pós-operatório. A leitura atenta e a compreensão total dessas informações são obrigatórias, pois a falta de preparo pode impedir a realização do procedimento, devido aos riscos à saúde do animal. No termo também constarão o horário e o endereço da clínica responsável pela castração.

Castração para Protetores Independentes

Para os protetores independentes parceiros da Secretaria de Bem-Estar Animal, os agendamentos pelo aplicativo terão início em fevereiro de 2026. Após o cadastro e a documentação serem aprovados pela Comissão de Avaliação dos Cadastros dos Protetores Independentes de Votuporanga, o protetor receberá um código de acesso para utilizar o serviço, com vagas específicas destinadas a cães comunitários e colônias de felinos do município.