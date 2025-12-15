Copa do Brasil: CBF confirma horários dos jogos da final 

A decisão, em duas partidas, começa nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, e termina no domingo (21), com confronto no Maracanã.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite deste domingo (14.dez) os horários da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco.
A decisão, em duas partidas, começa nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Neo Química Arena. No domingo (21), às 18h30, o campeão será conhecido após confronto no Maracanã.
O primeiro finalista foi o Corinthians, que venceu o Cruzeiro nos pênaltis, após perder em tempo normal por 2 a 1–o Timão tinha vencido o primeiro jogo, em Minas, por 1 a 0. Hugo Souza brilhou e defendeu duas cobranças, garantindo a vitória do time paulista por 5 a 4.
Mais tarde, no Maracanã, o Vasco conseguiu sua vaga na decisão. O Fluminense derrotou o cruzmaltino por 1 a 0 no tempo normal, devolvendo a vitória do adversário por 2 a 1 no meio da semana, de virada. O gol do Tricolor foi de Paulo Henrique, contra.
Com placar agregado de 2 a 2, a disputa também foi para os pênaltis. Fabio defendeu a primeira cobrança, de Vegetti, mas Leo Jardim acabou como o herói vascaíno ao impedir que John Kennedy e Canobbio marcassem. Resultado: Vasco 4 a 3.
Agora, o Corinthians irá em busca de seu quarto título da competição. O Vasco tenta conquistar o segundo troféu.