PM afasta policial que atirou em mulher durante encontro em Rio Preto 

A mulher baleada na perna após um encontro com um policial militar no dia 7 de dezembro, em São José do Rio Preto/SP, disse que levou um tiro porque se negou a ir embora no carro dele. O boletim de ocorrência foi obtido neste domingo (14). Em nota enviada nesta segunda-feira (15), a Polícia Militar informou que o cabo, de 43 anos, foi afastado do serviço operacional.

Victória Lopes contou ao g1 que conheceu o homem pelas redes sociais e combinou o encontro com ele em um bar. Por volta das 23h do dia 6, o policial a buscou em casa. Imagens de câmera de segurança mostram a saída da vítima.

Victória contou que, na ocasião, o homem revelou que era policial. Depois do bar, os dois foram até um posto de combustíveis, onde a mulher encontrou amigos e conhecidos que a cumprimentaram. Ali, conforme ela, o homem passou a ficar alterado.

“Ele falou que não estava tudo bem, porque eu só cumprimentava amigos ‘noia’, que eu era folgada, que eu estava com ele e que eu tinha que ir embora com ele, que eu precisava de um homem para me endireitar. Alguma coisa me dizia para eu não sair de casa. Uma intuição. Eu não iria embora com ele”, lembra a mulher.

De acordo com Victória, o homem estava estressado e, diante da negativa dela, gritava dentro do carro. Neste momento, o suspeito teria pego a arma e atirado contra o joelho dela. Depois, ele fugiu com o carro.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher caída no chão, com ferimento. Ela foi socorrida pelos funcionários do posto e encaminhada para o Hospital de Base (HB) para atendimento médico e passou por cirurgia. Victória recebeu alta hospitalar no dia 9 de dezembro.

“Eu perdi parte do meu joelho, precisou retirar os estilhaços da bala. Eu ainda estou sem andar, de cadeira de roda, muleta e andador. Não sei quando vou voltar a andar e vou precisar fazer fisioterapia. Estou muito traumatizada e abalada emocionalmente. Espero justiça e que ele não saia impune”, lamenta a mulher.

A vítima informou que vai até a delegacia ainda nesta segunda-feira (15) para prestar depoimento à polícia. A reportagem tentou contato com o policial militar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Depoimento do policial

O homem se apresentou na delegacia no mesmo dia e afirmou à Polícia Civil que os amigos da mulher chegaram ao local e começaram uma discussão. Esses amigos, conforme o policial, aparentavam estar sob efeito de drogas.

O policial alegou que agiu por legítima defesa. O revólver calibre 38 usado foi apreendido, com cinco munições intactas. Ele foi ouvido e liberado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal de natureza grave.

*Com informações do g1