Prefeitura convoca novos servidores aprovados em concursos e processo seletivo

Vagas preenchidas serão para as áreas de engenharia elétrica, administração, manutenção elétrica e saúde.

A Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico na última sexta-feira (28.fev), editais de convocações de novos profissionais aprovados em diferentes concursos públicos para atuarem nas áreas de engenharia elétrica, administração, manutenção elétrica e também do processo seletivo para área da saúde.

As convocações são referentes aos editais 003/2017 de Analista do Executivo XVI (Engenharia Elétrica); 004/2023 de Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III) e Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I); 002/2024 para Agente Operacional VI (Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem); e do processo seletivo 001/2025 de Técnico em Saúde XVII (Enfermagem) e Especialista em Saúde XIV (Enfermagem).

As relações de convocados podem ser acessadas através do link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1006/concursos/

Os candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal da Administração (Divisão de Folha de Pagamento), anexa à Prefeitura, para apresentação de documentos nos dias 17 e 18 deste mês, às 8h30, a depender do cargo.

A relação completa de documentos está disponível no site da Prefeitura: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1006/concursos/ e as datas para efetivas nomeações serão determinadas pela Administração Municipal, que fica na Rua Pará, nº 3.227 (Patrimônio Novo) e o telefone para mais informações é o (17) 3405-9708.