Estêvão, do Palmeiras, diz que convocação à Seleção tem gosto especial: “Neymar é um ídolo” 

Atacante do Verdão chegou a fazer comemoração em homenagem ao camisa 10 do Santos em outubro do ano passado, quando quebrou recorde de participações em gols no Brasileiro.

Convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, Estêvão estará pela primeira vez ao lado de um de seus ídolos de infância: Neymar.

“Essa convocação tem um gostinho mais especial porque o Neymar é um ídolo, uma referência para mim desde que eu era pequeno”, admite o atacante do Palmeiras.

“Estar junto dele e de outros craques do futebol mundial é um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com todos eles.”

Neymar estourou no Santos quando Estêvão era ainda criança e virou referência para a Cria do Palmeiras.

Em outubro do ano passado, tiveram o primeiro contato quando Neymar parabenizou Estêvão por quebrar o recorde que pertencia ao camisa 10 do Santos: “Parabéns, Estêvão, pelo recorde quebrado! Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa”, escreveu Neymar nas redes sociais.

Surpreso com a mensagem, o garoto do Palmeiras “profetizou”: “Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe na seleção brasileira. É o cara que desde criança eu sempre vi jogar no Barcelona, no PSG.”

Na época, Estêvão havia chegado a 18 participações em gols no Brasileiro de 2024, tornando-se o jogador de 17 anos com mais gols e assistências em uma mesma edição nesta idade. A marca superou os números de Neymar, que tinha 16 participações na edição de 2009.

Na comemoração, inclusive, o atacante do Palmeiras homenageou o ídolo. Ele terminou a Série A com 21 participações em gols.

Agora, se encontrarão pela primeira vez na seleção brasileira. Estêvão vinha sendo presença constante nas últimas convocações de Dorival, mas Neymar retorna após mais de um ano – uma vez que precisou se recuperar de lesão no joelho neste período.

*Com informações do ge