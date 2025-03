Mãe de recém-nascido encontrado com cordão umbilical dentro de caixa de papelão é liberada pela Justiça 

Mulher foi presa após bebê ser encontrado junto a sacos de lixo, no bairro Colinas, em Birigui/SP. Após fazer uma análise formal da prisão em flagrante, juiz decidiu que a suspeita vai responder em liberdade.

A mãe do recém-nascido encontrado com o cordão umbilical dentro de uma caixa de papelão foi autorizada pela Justiça a responder pelo crime em liberdade. O bebê foi encontrado em uma caixa de papelão junto a sacos de lixo, no bairro Colinas, em Birigui/SP, nesta terça-feira (4.mar). Mãe e filho foram internados para avaliação médica.

Após fazer uma análise formal da prisão em flagrante, o juiz optou pela liberdade da suspeita. Porém, a mulher de 34 anos ainda passará por audiência de custódia.

A mãe vai cumprir medidas cautelares, como, por exemplo, não sair da cidade sem autorização prévia.

Segundo entendimento do juiz, a liberdade provisória foi concedida por não haver indícios de que a mulher vá fugir ou atrapalhar as investigações. Além disso, questões relacionadas à sanidade mental dela vão ser apuradas.

Prisão da mãe

Horas depois de o bebê ser encontrado, a polícia prendeu a mãe por tentativa de infanticídio. Ela foi encontrada trabalhando como cozinheira em um restaurante de Birigui. Ela também é mãe de uma criança de 11 anos, de acordo com a polícia.

A suspeita e o bebê foram levados para a Santa Casa sob escolta policial para atendimento médico. O pai do bebê não foi localizado.

Segundo apurado pela TV TEM, a mulher confessou que estava grávida e, na noite de segunda-feira (3), contou que pariu a criança no banheiro da casa dela. Na manhã de terça, ela colocou o menino na caixa no meio da rua. Depois, foi trabalhar.

Conforme a Polícia Militar, a mãe relatou ainda que não fez exame pré-natal ou recebeu qualquer acompanhamento médico, pois não queria a criança. A mulher ainda disse à polícia que o bebê não apresentou sinais vitais após o parto e não chorou.

O recém-nascido estava dentro de uma sacola plástica, em uma caixa de papelão, junto ao lixo, em um local de descarte regular. Um dos policiais militares que atendeu a ocorrência, Matheus Novaes, relatou à reportagem que o bebê estava sujo, tinha folhas e terra pelo corpo, além de pelos de cachorro: “Ele vai ficar no mínimo 24 horas em observação para, só então, ser encaminhado para o Conselho Tutelar”, informou o tenente.

A reportagem ainda apurou que o bebê recebeu o nome Miguel e nasceu com 2,8 quilos. No hospital, Miguel ganhou roupas compradas pela equipe por meio de uma arrecadação online.

O marceneiro que encontrou a criança disse que ouviu o barulho do choro, quando voltava da academia. Em seguida, pediu ajuda para um comerciante que estava próximo ao local.

*Com informações do g1