Prefeitura convida população para doar sangue em horários especiais de fim de ano 

Unidade de Coleta de Sangue terá atendimento diferenciado nas semanas do Natal e do Ano Novo; gesto solidário ajuda a salvar vidas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, reforça o convite à população para a doação de sangue, um ato simples, seguro e essencial para manter os estoques em níveis adequados, especialmente neste período de fim de ano, quando a demanda aumenta e o número de doadores tende a cair.

Para facilitar a participação da comunidade, a Unidade de Coleta de Sangue contará com horários especiais de atendimento. Na semana do Natal, as doações poderão ser realizadas no dia 22 de dezembro, segunda-feira, das 14h30 às 17h30, e no dia 23 de dezembro, terça-feira, das 8h às 11h. Já na semana do Ano Novo, o atendimento será no dia 29 de dezembro, segunda-feira, das 14h30 às 17h30, e no dia 30 de dezembro, terça-feira, das 8h às 11h.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca que doar sangue é um compromisso coletivo com a vida: “Cada doação representa esperança para quem está internado, passando por cirurgias ou em tratamento contínuo. É um gesto rápido, mas essencial para sustentar o sistema de urgência e salvar vidas todos os dias, um verdadeiro presente para quem precisa”, afirma.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg para homens e 51 kg para mulheres. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por responsável legal. A primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos. Pessoas com tatuagens podem doar após um ano do procedimento. Outros critérios são avaliados durante a entrevista clínica. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses; mulheres, até três vezes ao ano, com intervalo de três meses entre as doações.

Antes de doar, recomenda-se dormir pelo menos seis horas, evitar jejum, não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, fazer refeições leves e não fumar pelo menos uma hora antes da doação. Quem faz uso de medicamentos deve informar o nome no momento do atendimento.

Para mais informações e agendamento, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 3423-2986 ou pelo WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.