Asfalto cede e caminhão afunda em Votuporanga 

A cratera foi aberta, possivelmente em decorrência do grande volume de chuva, no bairro Santa Amélia. Ninguém se feriu.

Um caminhão afundou e ficou preso na Travessa Valentim Martins Delgobo, no bairro Santa Amélia, na zona norte de Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (16.dez), após o asfalto da via ceder, possivelmente em decorrência do grande volume de chuva acumulado nos últimos dias.

De acordo com o apurado, o caminhão ficou com a carroceria afundada e presa na cratera formada na via, contudo, apesar do susto, o motorista não ficou ferido.

Segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), Votuporanga registrou mais de 39 mm de chuva até as 12h desta terça-feira.

A Prefeitura de Votuporanga informou que outros pontos da cidade também foram afetados pelo excesso de água. Equipes da Defesa Civil e diferentes secretarias municipais seguem mobilizadas para atender as ocorrências e avaliar as áreas mais impactadas.