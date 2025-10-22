Inauguração da Cúria marca novo capítulo na história da Diocese de Votuporanga

Sede administrativa reúne setores pastorais e estruturais em um único espaço, com capela central e arquitetura simbólica, reforçando o compromisso de fé e serviço para a comunidade católica.

A Diocese de Votuporanga celebra um marco em sua trajetória com a inauguração oficial da nova Cúria Diocesana, que acontece nesta quarta-feira (22.out), às 10h, com a Santa Missa de Dedicação. A data coincide com o 9º aniversário de instalação da Diocese e posse do primeiro bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas, reforçando o sentido simbólico e histórico deste momento.

Desde a criação da Diocese, em 2016, já era desejo da administração construir uma sede própria para os trabalhos pastorais e administrativos. O projeto, adiado pela pandemia de Covid-19, agora se concretiza como um espaço pensado para acolher e servir melhor toda a comunidade católica.

“Com a finalização da construção, a administração da Diocese foi transferida para o novo local, buscando melhor atender a comunidade diocesana diante dos serviços prestados. Este é um momento de fortalecimento de toda a Diocese”, destaca o Bispo Diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas.

Localizada em terreno de 2.281,50 m², de frente para a Rua Alagoas, esquina com as ruas Argentina e Guerche, a nova Cúria conta com 1.268,07 m² de área construída. O prédio abriga recepção, estacionamento, escritório do Bispo, salas administrativas, setores jurídico e contábil, estúdio de comunicação, auditório e áreas de apoio.

A estrutura foi projetada para futuras ampliações e segue uma planta em um único pavimento, organizada em alas conectadas por eixos de circulação que têm a Capela como ponto central.

A Capela, chamada de “Tenda”, foi concebida em formato octogonal, símbolo da vida nova em Cristo. No centro, o altar de pedra bruta evoca a imagem do Cristo, de onde brotam, simbolicamente, sangue e água, sinal da origem do nascimento da Igreja, do Batismo e da Eucaristia.

A disposição das alas (norte, sul, leste e oeste) segue inspiração na tradição bíblica: as tribos de Israel em torno do Tabernáculo e a nova Jerusalém, dos doze Apóstolos. Na fachada, uma Cruz Cósmica e o Brasão da Diocese reforçam a identidade espiritual do espaço.

Com a nova sede, a Diocese pretende intensificar o diálogo entre as paróquias e fortalecer o trabalho pastoral, garantindo mais conforto e organização aos fiéis e sacerdotes.

“A Cúria foi pensada para atender da melhor forma possível aqueles que buscam seus serviços. Cada setor estará pronto para acolher e direcionar todos que ali precisarem”, afirma o Bispo.

Antes, as atividades administrativas se concentravam no escritório anexo à Catedral Nossa Senhora Aparecida, na Rua São Paulo. Agora, a nova Cúria Diocesana surge como expressão concreta de crescimento e comunhão, abrindo um novo capítulo de caminhada e compromisso com a fé da comunidade católica.