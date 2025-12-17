Copinha 2026: Cavinho estreia no dia 2 de janeiro 

De acordo com a tabela divulgada pela FPF, o primeiro duelo do Votuporanguense na principal competição de base do Brasil será contra o Galvez-AC, às 15h45, na Arena Plínio Marin.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde do último sábado (13.dez) a tabela da fase de grupos da Copa São Paulo 2026.

Os jogos começam no dia 2 de janeiro. São 128 equipes na disputa, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.

A final será em 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista, no Pacaembu. O São Paulo é o atual campeão e o Corinthians é o maior vencedor, com 11 títulos.

Em Votuporanga, cidade-sede do Grupo 2, estarão baseados na Arena Plínio Marin: Clube Atlético Votuporanguense, Grêmio-RS, Falcon-SE e Galvez-AC.

Confira a tabela do Grupo 2 abaixo:

2 de janeiro, 15h45: Votuporanguense x Galvez-AC

2 de janeiro, 18h: Grêmio x Falcon-SE

5 de janeiro, 16h: Galvez-AC x Grêmio

5 de janeiro, 18h15: Votuporanguense x Falcon-SE

8 de janeiro, 19h15: Falcon-SE x Galvez-AC

8 de janeiro, 21h30: Votuporanguense x Grêmio

Cavinho em preparação acelerada

A equipe sub-20 do Votuporanguense está em preparação desde o dia 13 de outubro, sob o comando do técnico Marcus Vinícius Viola. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.

Já na fase final de preparação, o Cavinho que enfrentou adversários de peso, como por exemplo: Mirassol e Novorizontino, segue em ritmo frenético, de olho na estreia. As atividades do elenco têm sido ‘puxadas’, incluindo medir forças em algumas oportunidades com a equipe principal do Clube Atlético Votuporanguense, que por sua vez, segue em pré-temporada para a disputa do Paulistão A2 de 2026.

Competição terá duelos transmitidos

Todos os 255 jogos do principal torneio de base do futebol brasileiro serão transmitidos pela Record, Record News, Xsports e pelos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão.